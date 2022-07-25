В Украине назвали дату окончательного освобождения Херсонской области: глава ОВА сообщил важные данные

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил достаточно радостные новости, из-за чего некоторые люди даже не сразу поверили в его слова. Он уверяет, что ВСУ сумеют освободить Херсонскую область уже в сентябре-месяце.

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Об этой информации сообщил «УНН», передает «УРА-Информ».

«Войска Украины освободят Херсонщину к сентябрю. Тот факт, что произошли удары по Антоновскому и Дарьевскому мостам говорит о том, что идут подготовительные работы. Сюда же стоит добавить уничтоженные склады БК, командные пункты, технику в тылу оккупантов и по линиям столкновения», – сообщил в начале Хлань.

Затем он добавил, что в данный момент вопрос стоит касательно более мощных и точных артиллерийских ударов по линии фронта наряду с зачисткой ВС РФ на тех позициях, которые они заняли.

К сожалению, более точной даты Хлань не назвал. Однако многие украинцы надеются, что ВСУ сумеют выбить врага. Особенно надежды сильные у жителей Херсонской области, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от оккупантов.

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