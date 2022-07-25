У Зеленского назвали ключевое условие для контрнаступления ВСУ: Арестович сделал новое заявление

Украинская армия планомерно готовится к масштабному контрнаступлению, сообщили в Офисе президента.

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Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Radio Chicago, передает «УРА-Информ».

Главным условием крупного контрнаступления Вооруженных Сил Украины является возможность прекращения наступательных действий противника. На данный момент украинская армия изматывает противника.

Пресс-секретарь сообщил, что российская сторона сейчас отправляет на фронт старую военную технику, потому что украинские вооруженные силы уничтожили новую, а Украина получает новейшее вооружение с Запада.

Пока противник не потеряет способность к наступлению, украинским силам нет смысла пытаться атаковать, потому что тогда вы можете получить контратаку и потерять все накопленные вами резервы.

Теперь надо измотать врага, как это делают защитники Украины. Для этого используется подвижная охрана на участках фронта, где российские войска ведут наступательные действия. В треугольнике от Изюма до Бахмута и административной границы Донецкой и Луганской областей россияне собрали 60% от 130-150 тысяч военнослужащих, участвующих в войне против Украины, добавил советник Ермака.

По словам Арестовича, российская армия достигла пика своих возможностей около месяца назад, после чего был отмечен отрицательный прирост.

Напомним, скоро будет много сюрпризов – Ермак выступил с многообещающим прогнозом по войне.