РФ ускоряет процесс раздачи паспортов в Херсонской и Запорожской областях: источник раскрыл планы Кремля

Российская Федерация решила еще больше продемонстрировать свое желание захвата территорий Украинского государства. Так, стало известно, что Россия в значительной степени решила ускорить кампанию касательно выдачи паспортов РФ в населенных пунктах Украины.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили данные по разведке в Офис Президента. В них говорится о том, что РФ решила ускорить кампанию по выдаче собственных паспортов в Херсонской, а также Запорожской областях. Таким образом, они намерены оправдывать результаты референдума», – сообщил в начале источник.

Далее он добавил, что уже существуют доклады разведки Британии о сроках. Выяснилось, что РФ оформляет документы за 10-15 дней. Что примечательно, это примерно в 5 раз быстрее, чем в самой Российской Федерации.

По предварительным данным, документы за полгода войны получили уже 90 000 человек. Не исключается, что эта цифра будет и дальше расти.

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