Политика

Эксперты показали, какой может стать карта РФ после поражения Путина: фото выставили в соцсети

В Праге проходит «Форум свободных народов России», на котором эксперты со всего мира обсудили раздел Российской Федерации на 19 различных республик.

Время чтения: 37 Секунд

Данная информация представлена в анонсе форума, передает «УРА-Информ».

Основная тема форума – свержение путинского авторитарного режима и распад Российской Федерации. Эксперты рассматривают возможность создания ряда независимых демократических государств, связанных между собой добровольным соглашением. При этом обязательным условием считается полная демилитаризация новообразованных государств и отказ от ядерного оружия.

Организаторы форума убеждены, что угроза «Единой России» присутствует всегда.

«Пока жива «Единая Россия», она неизбежно превратится в агрессивную империю, независимо от того, кто из «либералов» придет к власти в Московском Кремле», — заявили организаторы форума.

Участники форума хотят выработать подходы к созданию переходных администраций и правительств в «независимых государствах России». Организаторы даже сделали карту, на которой показано, как должна выглядеть территория России.

Напомним, РФ ускоряет процесс раздачи паспортов в Херсонской и Запорожской областях: источник раскрыл планы Кремля.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

У Зеленского назвали ключевое условие для контрнаступления ВСУ: Арестович сделал новое заявление

Украинская армия планомерно готовится к масштабному контрнаступлению, сообщили в Офисе президента.

В Украине назвали дату окончательного освобождения Херсонской области: глава ОВА сообщил важные данные

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил достаточно радостные новости, из-за чего некоторые люди даже не сразу поверили в его слова. Он уверяет, что ВСУ сумеют освободить Херсонскую область уже в сентябре-месяце.

РФ ускоряет процесс раздачи паспортов в Херсонской и Запорожской областях: источник раскрыл планы Кремля

Российская Федерация решила еще больше продемонстрировать свое желание захвата территорий Украинского государства. Так, стало известно, что Россия в значительной степени решила ускорить кампанию касательно выдачи паспортов РФ в населенных пунктах Украины.

Лукашенко ответил, когда Беларусь признает ОРДЛО: нелегитимный глава РБ сделал неоднозначное заявление

Непризнанный глава северного соседа Украины Александр Лукашенко рассказал, что он думает о признании Минском так называемых «Л/ДНР». Что примечательно, по его словам, данный вопрос напрямую упирается в смысловую нагрузку.

В Bloomberg раскрыли, до какого числа Кремль хочет организовать референдумы на захваченных территориях

Российская Федерация, возможно, наметила себе вероятную дату, когда захочет присоединить к себе те населенные пункты, которые сумела захватить до сегодняшнего дня. Что примечательно, по задумке это будет происходить посредством референдумов.

Военный эксперт Жданов сказал, почему Путин спешит с завоеванием территорий: подробности

Известный специалист военной тематики Олег Жданов проанализировал действия главы Кремля Владимира Путина, после чего пришел к выводу о том, почему же президент РФ так спешит с аннексией захваченных земель Украины.