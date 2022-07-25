Эксперты показали, какой может стать карта РФ после поражения Путина: фото выставили в соцсети

В Праге проходит «Форум свободных народов России», на котором эксперты со всего мира обсудили раздел Российской Федерации на 19 различных республик.

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Данная информация представлена в анонсе форума, передает «УРА-Информ».

Основная тема форума – свержение путинского авторитарного режима и распад Российской Федерации. Эксперты рассматривают возможность создания ряда независимых демократических государств, связанных между собой добровольным соглашением. При этом обязательным условием считается полная демилитаризация новообразованных государств и отказ от ядерного оружия.

Организаторы форума убеждены, что угроза «Единой России» присутствует всегда.

«Пока жива «Единая Россия», она неизбежно превратится в агрессивную империю, независимо от того, кто из «либералов» придет к власти в Московском Кремле», — заявили организаторы форума.

Участники форума хотят выработать подходы к созданию переходных администраций и правительств в «независимых государствах России». Организаторы даже сделали карту, на которой показано, как должна выглядеть территория России.

Напомним, РФ ускоряет процесс раздачи паспортов в Херсонской и Запорожской областях: источник раскрыл планы Кремля.