Военный эксперт Жданов сказал, почему Путин спешит с завоеванием территорий: подробности

Известный специалист военной тематики Олег Жданов проанализировал действия главы Кремля Владимира Путина, после чего пришел к выводу о том, почему же президент РФ так спешит с аннексией захваченных земель Украины.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«По его словам, качество армии Российской Федерации постепенно падает. В то же самое время Вооруженные силы Украины понемногу набирают мощи, приступая к нанесению существенного огневого вреда армии РФ», – процитировали СМИ Жданова.

Что примечательно, до этого момента немало экспертов говорили о том, что захваченные населенные пункты в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях хотят в одно мгновение превратить в подобие так называемой «Новороссии».

Однако некоторые специалисты считают, что подобные действия Кремлю не нужны. По их мнению, они сначала оценивают ситуацию в каждом регионе, а затем уже принимают решение о той или иной форме так называемого «референдума».

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