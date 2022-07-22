В Bloomberg раскрыли, до какого числа Кремль хочет организовать референдумы на захваченных территориях

Российская Федерация, возможно, наметила себе вероятную дату, когда захочет присоединить к себе те населенные пункты, которые сумела захватить до сегодняшнего дня. Что примечательно, по задумке это будет происходить посредством референдумов.

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Данная информация была представлена в запрещенных в Украине СМИ, передает «УРА-Информ».

«Кремль готовится к организации до 15 сентября референдумов касательно присоединения к РФ территорий Украины, которые контролируются Вооруженными силами России», – коротко подметил источник.

При этом никаких точных заявлений со стороны представителей Кремля и вовсе не делается. Не так давно только представители российского МИДа начали говорить о том, что РФ присоединит к себе еще части Херсонской и Запорожской областей, если официальный Киев не перестанет сопротивляться.

Тем временем, местное население в ряде населенных пунктов Украины продолжает сопротивляться оккупации. Однако, к сожалению, силы РФ все еще находятся в городах и селах.

Напомним, эксперты раскрыли, когда война в Украине перейдет в «тлеющую стадию»: названа дата.