Политика

Скоро будет много сюрпризов – Ермак выступил с многообещающим прогнозом по войне

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о том, что президент Украинского государства Владимир Зеленский решительно настроен выбить врага из нашей страны. Более того, по его словам, скоро общественность увидит множество новостей.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«Мы будем переламывать ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов. В данный момент важно не предоставлять россиянам возможности для того, чтобы затащить нас в зимнюю войну. Потому сейчас и идут переговоры насчет предоставления официальному Киеву вооружений как для защиты, так и для контрнаступления», – процитировали Ермака.

Впрочем, неясно, что подразумевается под «сюрпризами». Возможно, ВСУ смогут, действительно, отбить врага из Херсонской области, что недавно и приказывал Зеленский. Не исключается также, что армия Украины и получит серьезную военную технику, которая сумеет переломить ход войны.

Напомним, Лавров повторил слова Риббентропа о начале войны с СССР: источник сообщил, как оконфузился глава МИДа РФ.

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