Лукашенко ответил, когда Беларусь признает ОРДЛО: нелегитимный глава РБ сделал неоднозначное заявление

Непризнанный глава северного соседа Украины Александр Лукашенко рассказал, что он думает о признании Минском так называемых «Л/ДНР». Что примечательно, по его словам, данный вопрос напрямую упирается в смысловую нагрузку.

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Об этой информации сообщил «Донпресс», передает «УРА-Информ».

«Если будет нужно – признаем. Если, конечно, в этом решении будет хоть какой-то смысл. Однако какой на сегодняшний день смысл публичного признания или непризнания? По факту мы с ними сотрудничаем так же, как Запад ведет собственные дела с Украиной. Уже даже поделили ее на части, а затем восстанавливать будут», – сказал Лукашенко.

Затем он добавил, что намерен помогать Донецку, Луганску, а также Крымскому полуострову. Более того, он сообщил, что не скрывает собственного сотрудничества с террористами из ОРДЛО.

«По факту мы уже признали существование Крыма, Луганска и Донецка. Все остальное болтовня. Но, если будет нужно – будет все признано с помощью указа президента», – заключил Лукашенко.

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