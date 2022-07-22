Эксперты раскрыли, когда война в Украине перейдет в «тлеющую стадию»: названа дата

Аналитики из Офиса Президента спрогнозировали, как будет идти война в Украинском государстве при затяжном конфликте. Специалисты пришли к выводу, что людям еще придется подождать, прежде, чем военные действия несколько сбавят обороты.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента поведал, что Генеральный штаб получил задание от ОП. Он смоделировал ситуацию, что же будет в государстве при затяжном военном конфликте. Прогнозы военных аналитиков следующие: активная фаза войны будет идти до 2023 года. Затем конфликт будет идти в формате тлеющей стадии», – заключил источник.

К сожалению, до сих пор неясно, когда вообще война будет окончена. Многие эксперты на этом фоне сходятся во мнении о том, что это случится только при определенных обстоятельствах в Российской Федерации или Украине. В эти обстоятельства входят экономический кризис, военные успехи на фронте, количество вооружения и т.д.

Напомним, инсайдер ОП сказал, когда произойдет закрытие Николаева: на Банковой приняли важное решение.