Одиозная представительница Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила о том, что Москва может присоединить к себе не только АР Крым, а также Донбасс.

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Об этой информации сообщили в запрещенных в Украине СМИ, передает «УРА-Информ».

«Если Соединенные Штаты не смогут угомониться, то Российская Федерация может присоединить к себе те части Украины, которые были освобождены», – процитировал источник Захарову.

При этом не уточнялось, что имеется в виду под слово «угомониться». Учитывая риторику Кремля с 24 февраля, возможно, речь идет о том, что Соединенные Штаты должны якобы перестать предоставлять Украинскому государству вооружение.

Впрочем, точной информации по этому поводу нет. Что примечательно, сами дончане посмеялись над подобным высказыванием, и подумали, будто бы Захарова вышла из запоя.

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