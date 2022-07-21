Политика

РФ готовится к масштабному наступлению на Донбассе: «МИ-6» передали новые разведданные в ОП

Президент Украины Владимир Зеленский наряду с другими функционерами на Банковой получили данные от известного разведывательного агентства Запада «МИ-6». Как оказалось, Российская Федерация намерена идти в наступательные действия по всей дуге Донбасса.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«МИ-6» предоставили разведданные в Офис Президента, а также Генеральный штаб. В них говорится о том, что армия Российской Федерации подготавливается к масштабному наступлению на Донбасской дуге. Ее цель заключается в том, чтобы окружить ВСУ в Славянске, а также Краматорске», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что вышеупомянутая операция начнется после того, как будет взят Северск. Кроме того, важным сигналом для начала будут и уличные бои в населенном пункте под названием Бахмут.

К сожалению, насчет сроков никто ничего не говорит. Однако в данный момент Вооруженные силы Украины героически стоят на защите территориальной целостности государства.

Напомним, Резников предложил тестировать новое оружие Запада на оккупантах РФ: нетипичное предложение министра.

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