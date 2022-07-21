Арестович рассказал, когда солдаты РФ массово начнут сдаваться в плен: детали

Российские солдаты массово сдадутся в плен во время предстоящего ответного удара украинской армии. Об этом в прямом послании российской журналистке Юлии Латининой сообщил советник президента президента Украины по имени Алексей Арестович.
Данная информация представлена ресурсом «Донпресс», передает «УРА-Информ».
«Представьте, что будет, когда начнется наша контратака с сотнями тысяч заключенных». Потому что атака всегда дает много пленных. «Будет большое скопление заключенных», – сказал Арестович в начале.
Кроме того, он пояснил, почему украинские силы сейчас не идут в контрнаступление, а «выжидают»:
«Наша задача — измотать врага». Русская армия должна потерять способность к наступлению. Когда группа теряет способность атаковать, она теряет способность контратаковать, эффективно атаковать в ответ на нашу контратаку.
К сожалению, Арестович не называл никаких конкретных дат или промежутков времени. Люди надеются на то, что массовая сдача плен ВС РФ подведет в итоге войну к концу.
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