В Украине появился новый глава Минсоцполитики: Рада назначала особенного человека

Верховная Рада Украины назначила Оксану Жолнович в Министерство социальной политики. Как известно, у нее есть определенного рода достижения, из-за которых в Верховной Раде выбрали именно данную личность.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что за кандидатуру Жолнович проголосовали 282 народных депутата. Известно, что с 2020 года Оксана Жолнович возглавляет отдел политики, социальной защиты и здравоохранения аппарата президента.

Кроме того, известно она и тем, что занимается целым рядом деятельностей: наукой, трудовым, гражданским, семейным и административным правом. Так же она является преподавателем на факультете трудового права, сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

В 1996-2001годах Жолнович изучала право во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Что примечательно, она еще защитила докторскую диссертацию по теме “Трудовое право в Украине”.

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