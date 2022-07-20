Резников предложил тестировать новое оружие Запада на оккупантах РФ: нетипичное предложение министра

Глава Минобороны Украинского государства Алексей Резников сообщил о том, что западные специалисты могут поставлять тестовое вооружение в нашу страну и, более того, использовать его против войск Российской Федерации.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Я думаю, что для наших партнеров из Германии, Франции, Польши и Турции сегодня есть уникальный шанс протестировать их вооружение. Потому предоставьте нам инструменты. Работу мы окончим. В итоге у вас будет новая информация касательно работы нового вооружения», – сообщил Резников.

Однако в данный момент ни одна страна не дала ответов на такое заявление. Причины пока неизвестны, хотя в обществе мнения снова разделились на этот счет. Некоторые люди считают, что тестовое вооружение может, действительно, принести пользу ВСУ, так как собьет с толку оккупантов. Другие же уверяют, что тестовое вооружение может быть потенциально опасным и для ВСУ, не говоря уже о факте неумения нашими бойцами использования подобной техники.

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