Путин находится в состоянии паники: Христо Грозев сообщил, что творится с главой Кремля

Глава Российской Федерации Владимир Путин пребывает в агонии, поскольку понимает, что война против Украины уже проиграна. Данное мнение выдвинул болгарский журналист и по совместительству глава группы Bellincat Христо Грозев.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

Грозев уверен, что Путин не считает войну в Украине успешной. Более того, по его словам, лидеру РФ нужно больше «пушечного мяса». Тем не менее, известно, что Кремль все еще не объявил всеобщую мобилизацию.

“И он прекрасно понимает, что зомбированное общество РФ не готово к мобилизации”,— объяснил журналист.

Так же Грозев отметил, что жители России понимают, каковы потери их страны на фронте, но никто это не афиширует. В разных городах РФ идут похороны, разговоры про убиенных, покалеченных и пропавших без вести русских Ванек.

«Но Путин ведь не предупреждал о том, что будет такое. Все его последние выступления напоминают, что ли не оправдания. Мое мнение таково – у него попросту паника. Он не знает, что делать. Он не ожидал такого. Потому сейчас пытается спасти свою репутацию хоть как-то»,— отметил расследователь.

Напомним, Путину пригрозили еврейским проклятьем: Корбан предостерег главу Кремля от следующего шага.