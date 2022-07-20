Порошенко рассказал, какое настроение у жителей Краматорска: экс-президент о позитивных новостях

Бывший лидер Украины и по совместительству сегодняшний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко сообщил о том, что побывал в Краматорске. Он выложил видеоролик, где поделился тем, какие же там настроения у людей.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Настроение у жителей Краматорска, как и у самого мэра никак не поменялось. Оно боевое. Поблагодарил Александра Гончаренко за то, что, несмотря ни на что, город продолжает функционировать в нормальном порядке. Улицы чистые, а также есть порядок. Есть так же свет в домах, вода, работает канализация, трудятся разные службы», – сообщил в начале экс-президент.

Затем он добавил, что Краматорск никто не будет сдавать врагу. Затем он сообщил, что у ВСУ там достаточно высокий боевой дух. По его словам, воины Украины прекрасно понимают, что будет еще больше вооружения: боекомплекты, техника и ракеты HIMARS, которые эффективно могут уничтожать боевые припасы оккупантов.

«Победим российского агрессора!», – с воодушевлением закончил Порошенко.

Напомним, оккупанты РФ готовят еще один «референдум» в Украине: Федоров сказал, о каком городе речь.