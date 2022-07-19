Политика

Эксперты рассказали, как противостоять пропаганде РФ: назван ключевой метод

Российская пропаганда действует не только в границах своего государства, но и в других странах. В частности, особенно контрастна она в Украинском государстве, где люди, сами того не понимая, могут подыгрывать ее основным целям.

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Об этом сообщила POLITEKA, передает «УРА-Информ».

«Они используют гордые и насмешливые слова, фразы и фразы. Цель — разрушить доверие жертвы, ослабить ее и заставить подчиниться», — говорится на сайте.

Издание отмечает, что тон таких заявлений и организация написанных Кремлем речей призваны «продемонстрировать превосходство».

«Язык правительства» должен быть уничтожен. Это делается посредством сообщений о потерях противника, нападениях на его объекты, их окружении и отходе, зверствах и преступлениях», — говорится на сайте.

В документе утверждается, что «язык доминирования» можно относительно легко разрушить. Это делается посредством тезисов о том, перед чем оккупанты сильно уязвимы. Например, уже сейчас можно использовать тот факт, что российская армия уязвима для американских РСЗО HIMARS.

Напомним, разведка сообщила о том, сколько раз в Кремле говорили о ядерном ударе по Украине: доклад «МИ-6».

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