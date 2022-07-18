Военный эксперт рассказал, куда надо ударить ВСУ, чтобы сломать все планы оккупантов: подробности

Военный специалист Дмитрий Снегирев рассказал о том, что Вооруженные силы Украины смогут полностью изменить планы врага, если ударят в соответствующем направлении. По его словам, фактически вся так называемая «спецоперация» будет сведена на «нет».

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Об этой информации сообщил сам Снегирев во время интервью «Радио НВ», передает «УРА-Информ».

«У нас есть сдвиги вглубь Херсонской области. Речь идет о направлении в сторону населенного пункта Новая Каховка. По факту ВСУ смогли выйти на ударное расстояние. Теперь они могут держать под огневым контролем ключевые переправы через реку Днепр», – сообщил Снегирев в начале.

Военный эксперт уверяет, что Новая Каховка крайне нужна ВСУ по нескольким причинам. Во-первых, будет нарушен сухопутный коридор со стороны АР Крым в оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Следующий момент – это предотвращение подачи воды Украины на территорию оккупированного Крымского полуострова.

«Если ВСУ смогут отбить Новую Каховку, то фактически вся суть «спецоперации» потеряет политический, военный, а также экономические смыслы для оккупации РФ. Они не сумеют решить поставленные задачи», – заключил Снегирев.

Напомним, в США призвали своих сограждан покинуть территорию Украины: была выяснена причина.