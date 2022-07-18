В Украине скоро может появиться новый глава СБУ: инсайдер ОП рассказал о планах Ермака

Глава Офиса Президента Андрей Ермак решился на радикальные действия по отношению к главе Службы безопасности Украины. Источник заявляет о том, что довольно скоро на Банковой утвердят нового главу одного из ключевых ведомств Украинского государства.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе Президента сообщил о том, что Андрей Ермак практически дожал ситуацию с Бакановым. Достаточно скоро пред нами появится новый глава СБУ. Аресты наряду с увольнениями региональных глав СБУ связывают с разборками обществ влияния в кабинетах Офиса Президента», – сказано в сообщении.

К сожалению, на этом фоне пока неизвестно имя следующего человека, который возглавит СБУ. Что примечательно, вышеупомянутые сведения доходят и до пропагандистов наряду с деятелями Кремля. Те, в свою очередь, начали говорить о том, будто бы в Украинском государстве скоро случится госпереворот.

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