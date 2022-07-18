Путину пригрозили еврейским проклятьем: Корбан предостерег главу Кремля от следующего шага

Геннадий Корбан, командующий Днепровским региональным командованием территориальной обороны, пообещал проклясть президента России Владимира Путина в ответ на ракетный удар по Днепру.

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Об этом Корбан написал на своей страничке в Facebook, передает «УРА-Информ»

После ракетного обстрела Днепра 15 июля Геннадий Корбан предупредил Владимира Путина, что после очередного обстрела он подвергнется еврейскому проклятию «Пульса де-нура».

«Украина занимает второе место в мире по количеству еврейских святынь. И скоро они восстанут, и диктатор будет свергнут», — предупредил Корбан.

Такое проклятие включает в себя духовное наказание человека. Смерть неизбежна и наступит в течение года. Чтобы проклятие сработало, жертва должна быть заранее проинформирована об этом. Что примечательно, это и сделал Корбан.

Поэтому у человека есть возможность покаяться и исправиться. Если же Путин не примет данную информацию во внимание, то следующим шагом для евреев является обряд смерти. Кстати, в истории есть пример действия этого страшного проклятия.

В 1953 году Любавичский Ребе Менахем-Мендель Шнеерсон провел церемонию «Пульс ден-нура». Через два дня у Иосифа Сталина случился инсульт.

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