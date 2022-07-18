Оккупанты РФ готовят еще один «референдум» в Украине: Федоров сказал, о каком городе речь

В Мелитополе Запорожской области оккупанты собирают данные для депортации проукраинских граждан и продолжают подготовку к российскому псевдореферендуму.

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Об этом сообщил «Трибун», сославшийся на эфир «УНИАН», передает «УРА-Информ».

По его словам, это свидетельствует о нескольких новаторских идеях оккупантов, которые собирают информацию в городе и обещают депортировать проукраински настроенных людей.

“Важнее те псевдодокументы, которые они выдали. Люди, которые поддерживают Украину, говорят, что любят Украину, или говорят по-украински, или хоть немного проукраински настроены, – будут депортированы с временно оккупированной территории. Это депортация. Наш дом, они хотите, мы их депортируем, потому что мы украинцы», — подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя выразил надежду, что оккупанты в лучшем случае депортируют украинцев к границе с Васильевкой, где она проходит по подконтрольной Украине территории.

«Я надеюсь, что они пойдут в сторону Украины, потому что таким образом мы сможем поддержать наших граждан. Однако пройти через блокпосты на неоккупированную территорию достаточно сложно. Сегодня у нас много разговоров, потому что пол больше, чем более 500 человек, стоящих на Васильевке — это женщины, маленькие дети, расисты лишний раз людей не подводят», — пояснил Федоров.

Мэр Мелитополя предупредил, что на данный момент неизвестно, как именно россияне намерены депортировать людей, но в худшем случае это может быть на временно оккупированной территории Крыма или под контролем РФ.

Мэр Мелитополя также прокомментировал подготовку оккупантов к российскому псевдореферендуму и начал сбор данных в городе.

“Несколько дней назад гауляйтер выступил с какими-то шумными отчетами, выдал псевдосправки, какие-то бумаги, согласно которым референдум должен был состояться в начале сентября. Я больше боюсь, что данные будут собраны. Какие-то документы “, – подчеркнул Федоров.

Мэр Мелитополя объяснил, как о жителях собирают данные.

«Они полностью блокируют район, вчера, например, блокировали район Новый Мелитополь, где проживает более 30 тысяч человек. И они (жители — УНИАН) просто заходят в каждую квартиру, в каждый дом с вопросом». Спрашивают, сколько вас здесь живет, кто ваши родственники, какие у вас качества, какие у вас машины, что вы думаете о расистах, что вы думаете об Украине», — говорит Федоров.

Он добавил, что если кто-то из жителей заявит, что у него хорошие отношения с Украиной, его разденут догола и будут искать татуировку. При отсутствии следов на теле делается попытка выяснить, служили ли родственники в АТО, и в этом случае проводится комплексный обыск.

“Люди на временно оккупированной территории сегодня живут в аду. Благодаря этой информации (оккупанты – УНИАН) они обязательно проведут фейковые опросы или какой-то фейковый псевдореферендум для своей пропаганды”, – подчеркнул Федоров.

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