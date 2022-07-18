Кива анонсировал госпереворот в Украине: коллаборант отличился странным заявлением

Скандально известный бывший народный депутат Украинского государства от партии «ОПЗЖ» Илья Кива сообщил, что уже в данный момент внутри нашей страны идет государственный переворот. Он сослался на недавнее задержание одного из представителей СБУ по имени Иван Баканов.

Время чтения: 44 Секунд

Об этой информации сообщил Кива в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«В Украине начался переворот. Был арестован ставленник и протеже главы СБУ Ивана Баканова. Он еще и по совместительству близкий друг Зеленского. Тот, кого задержали – это человек по имени Олег Кулинич. Он сотрудничал с представителями спецслужб России, предоставлял разведывательные данные против Украины, и даже гостайны», – заявил Кива.

В конце экс-депутат добавил, что Запад якобы поставил на Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который, как утверждает Кива, является человеком экс-лидера страны Петра Порошенко. Потому, как уверяет бывший политик Украины, команду Зеленского «сливают».

Что примечательно, никаких доказательств в пользу вышеупомянутой информации вообще не было, а в качестве аргумента было фактически представлено одно громкое задержание. Потому многие снова усомнились в том, что Кива представляет объективную информацию. Некоторые даже писали о том, что экс-политик попросту неадекватен.

Напомним, Залужный ответил, есть ли сухопутная угроза Киеву от РФ: генерал дал четкий ответ.