В разведке Британии выяснили, почему войска РФ остановили наступление на Донбассе: подробности

Оккупанты на Донбассе продолжают разбрасывать артиллерийские снаряды на широком фронте. В некоторых районах атаки проводятся небольшими порциями и притом небольшими подразделениями. Однако за последние 72 часа они не добились значительного прогресса.

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Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в своем «Твиттере», передает «УРА-Информ».

За прошедшие 72 часа российские войска не совершили значительных территориальных продвижений и рискуют потерять импульс, полученный от взятия Лисичанска.

По данным Минобороны, устаревшие транспортные средства, вооружение и тактика советских времен, используемые российскими войсками, не позволяют им быстро восстановиться или набрать обороты. Более того, если они не будут решительно перегруппированы, чего Россия в настоящее время не может сделать, то ситуация может еще больше ухудшиться.

«Несмотря на переговоры между Украиной, Россией, Турцией и делегацией ООН об экспорте зерна с 2022 года, 13 июля и недавние успешные переговоры по обмену пленными, перспективы более широких переговоров по прекращению конфликта остаются туманными», — говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 July 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3TkIw6XCNU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 14, 2022

Напомним, Залужный ответил, есть ли сухопутная угроза Киеву от РФ: генерал дал четкий ответ.