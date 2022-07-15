Политика

В Херсонской области оккупантам РФ делают жесткие намеки: СМИ показали, какие листовки люди расклеивают

На Юге Украинского государства наши партизаны не дают оккупантам жить спокойными днями на захваченной земле. Они начали распространять листовки, которые демонстрируют реальное отношение местных жителей к Кремлю, и к тем, кто решился с оружием пойти против чужой страны.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«На временно оккупированных территориях Херсонской области захватчикам не дают спокойствия. И делают это народные мстители. Начали появляться обновленные листовки. Оккупантов предупреждают о том, что будет неизбежная расплата за содеянное. Им в очередной раз напомнили, что за убийства, изнасилования и разрухи придется отвечать», – заключил источник.

На листовках же, в свою очередь, изображена боевая машина, которая возит ракетные комплексы HIMARS. Известно, что подобное вооружение может бить на расстояние до 300 километров. Иными словами, до оккупантов можно будет достать не только на территории Украины, но даже за ее пределами.

Напомним, наступление РФ пока буксует: украинским войскам удалось перехватить инициативу на фронте.

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