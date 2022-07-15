Политика

Мы клянемся отомстить Путину – легион «Свобода России» дал новое обещание мировому сообществу

Как известно, далеко не все россияне хотят смертей и убийств в Украине. Более того, есть даже те, кто приезжает в Украину для того, чтобы бороться со своими соотечественниками. Такие люди уже сделали целый ряд важных заявлений, которые напрямую касаются совести народа РФ.

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Об этой информации сообщили бойцы Легиона в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Мы, легионеры легиона «Свобода России», будучи гражданами Российской Федерации и по национальности русскими, хотим призвать все ключевые мировые державы наряду с международным сообществом признать нашу Родину РФ, во время периода до свержения режима главы Кремля Владимира Путина и восстановления свобод и демократических принципов, террористическим государством», – сообщили в Легионе.

Далее бойцы добавили, что им крайне стыдно и больно, что из-за путинских нелюдей весь цивилизованный мир считает русских людей варварами и убийцами. Потому легионеры дали своеобразную клятву.

«Мы клянемся отомстить Путину, а также всем тем, кто вместе с ним несет ответственность за действия, которые были совершены против украинских граждан…Против детей, женщин. Мы будем мстить всем путинским тварям за смерти мирных людей в Кременчуге, Виннице, Одессе, а также других городах Украинского государства», – сказано в сообщении.

Напомним, “Мы готовы уничтожать”: в Генштабе рассказали, как готовятся к деоккупации Украины.

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