Кремль выставил Украине требования для прекращения войны: Руденко отличился скандальным заявлением

В МИДе Российской Федерации, который, как известно, напрямую подчиняется Кремлю, требуют от Киева официально признать «действующую территориальную реальность». Пока что речь идет о Донецкой, Луганской областях, а также АР Крым.

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Об этой информации сообщили в росСМИ, передает «УРА-Информ».

В стране-агрессоре снова потребовали от Украины признать российскую аннексию АР Крыма и независимость так называемых “ДНР” и “ЛНР”. Более того, там даже отметили, что сделать это нужно для того, чтобы закончить войну. В Москве же считают, что именно Киев обязан полностью согласиться с действующей «территориальной реальностью».

По словам заместителя министра Андрея Руденко, Кремль продолжит решительно настаивать на том, чтобы власти Украины дали «ясный ответ» на предложение России. Свои же будущие действия, оккупанты намерены соизмерять с обстановкой на земле, которая часто терпит изменения.

В Киеве уже, безусловно, дали понять, что суверенитет Украины – это совсем не та вещь, которой можно торговать.

Напомним, в СНБО рассказали, как военные РФ охраняют Крымский мост от ВСУ.