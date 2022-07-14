В Украине придумали план, как сорвать псевдореферендумы РФ на захваченных территориях

Президент Украинского государства Владимир Зеленский, как известно, всеми силами пытается защитить целостность и суверенитет страны. Потому в Офисе Президента предоставили соответствующее указание в Генштаб, а также в ГУР и даже Правительство.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в ОП поведал, что Офис Президента дал указания в целый ряд структур. Оно коснулось того, дабы Генштаб, ГУР, Правительство любым способом срывало проведение референдумов на оккупированных территориях в Херсонской, а также Запорожской областях», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что министр цифровой трансформации уже решила задействовать свой портал, где имеется функция «еВорог». Цель – запугивать возможных коллаборантов в регионах, и максимально не допустить сотрудничества рядовых граждан Украины с оккупантами из Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, на оккупированных территориях Украины цены сильно поднялись: СМИ показали, как Кремль издевается над людьми.