В Канаде приняли “очень тяжелое” решение по Украине

Канада и дальше будет поддерживать Украину

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение передать Германии турбину для газопровода «Северный поток» очень тяжелым. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Трюдо.

«Мы продолжим вводить более жесткие санкции, но необходимо помнить, что они направлены не против наших союзников, а против Путина и его пособников. Именно поэтому мы приняли это сложное решение, чтобы помочь нашим союзникам», – заявил политик.

Канада, как отметил чиновник, и дальше будет поддерживать Украину. Также премьер напомнил, что в Канаде уже предоставили Киеву экономическую помощь на миллиарды долларов, а также значительный арсенал оружия.

Ранее сообщалось, что в Европейском Союзе резко осуждают решение главы Кремля Владимира Путина упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины, и не будут признавать эти документы.