В борьбе за портфель премьер-министра Великобритании осталось шесть кандидатов

Все они прошли во второй тур отбора.

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В борьбе за пост нового лидера Консервативной партии, который также займет пост премьер-министра Великобритании, осталось шесть кандидатов. В первом голосовании, в среду днем, бывший министр финансов Риши Сунак получил наибольшее количество голосов – 88 .

Следующие места заняли: заместитель министра международной торговли Пенни Мордаунт – 67 голосов, министр иностранных дел Лиз Трасс – 50, заместитель министра равных возможностей Кеми Баденич – 40, глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат – 37 и генеральный прокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман – 32, пишет УРА-Информ.

Эти шестеро примут участие во втором голосовании в четверг.

Новый министр финансов Надхим Захави, получивший 25 голосов, и глава комитета по здоровому образу жизни Джереми Хант при поддержке 18 депутатов выбыли из гонки.

Результаты голосования в среду являются успешными для Сунака и особенно Мордаунты, которые теперь являются фаворитами на выход в финал, где выборы будут проводиться не для депутатов, а для всех членов партии.

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