США могут передать Украине серьезное вооружение, которое бьет на расстояние 300 км: подробности

Стало известно, что представители Украинского государства сделали серьезный запрос Штатам. Речь идет о том, чтобы Америка предоставила ракеты HIMARS, которые могут ударить по врагу с очень далекого расстояние – вплоть до 300 километров.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«Украина ведет переговоры с Америкой касательно предоставления Киеву ракет HIMARS. Они способны бить на расстояние до 300 километров. В данный момент на вооружении у ВСУ есть только те ракеты, которые бьют по целям на расстоянии до 70 км», – сказано в сообщении.

Затем источник добавил, что вышеупомянутое заявление сделал представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны по имени Федор Вениславский.

К сожалению, пока неясно, какой ответ последовал со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, неизвестно, какие темы поднимаются внутри Америки насчет подобного запроса.

Напомним, Порошенко побывал на передовой: экс-президент рассказал, что там творят российские оккупанты.