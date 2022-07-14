Северная Корея признала независимость «Л/ДНР»: источник сообщил, какое решение принял Ким

Корейская Народно-Демократическая Республика решила в очередной раз отличиться на международной арене. Очевидно, по распоряжению главы страны Ким Чен Ына, посол КНДР Син Хон Чхоль соответствующим жестом признал существование так называемых «ДНР» и «ЛНР».

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Об этой информации сообщили вражеские Украине телеграм-каналы, передает «УРА-Информ».

«Северная Корея признала ДНР с ЛНР. Посол Северной Кореи вручил своему «коллеге» из ДНР Ольге Макеевой документ касательно решения правительства в Пхеньяне о признании независимости Республики», – сказано в сообщении.

До сих пор неясно, почему Северная Корея решила пойти на этот шаг, и каковы были причины. Так же остается загадкой, почему КНДР объявила о признании спустя почти полгода после начала войны России с Украиной.

Эксперты пока что в замешательстве, поскольку теорий существует достаточно много: от банального подкупа Кремля до каких-то махинаций внутри самой Северной Кореи. Таким образом, к сожалению, многое остается неизвестным.

Напомним, “Путин, который прекратит войну, это мертвый Путин”: в РФ просто не могут прекратить войну.