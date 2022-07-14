Политика

Северная Корея признала независимость «Л/ДНР»: источник сообщил, какое решение принял Ким

Корейская Народно-Демократическая Республика решила в очередной раз отличиться на международной арене. Очевидно, по распоряжению главы страны Ким Чен Ына, посол КНДР Син Хон Чхоль соответствующим жестом признал существование так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Время чтения: 36 Секунд

Об этой информации сообщили вражеские Украине телеграм-каналы, передает «УРА-Информ».

«Северная Корея признала ДНР с ЛНР. Посол Северной Кореи вручил своему «коллеге» из ДНР Ольге Макеевой документ касательно решения правительства в Пхеньяне о признании независимости Республики», – сказано в сообщении.

До сих пор неясно, почему Северная Корея решила пойти на этот шаг, и каковы были причины. Так же остается загадкой, почему КНДР объявила о признании спустя почти полгода после начала войны России с Украиной.

Эксперты пока что в замешательстве, поскольку теорий существует достаточно много: от банального подкупа Кремля до каких-то махинаций внутри самой Северной Кореи. Таким образом, к сожалению, многое остается неизвестным.

Напомним, “Путин, который прекратит войну, это мертвый Путин”: в РФ просто не могут прекратить войну.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Канаде приняли “очень тяжелое” решение по Украине

Канада и дальше будет поддерживать Украину

ЕС не будет признавать паспорта, которые Путин раздает украинцам, – Боррель

Новое российское законодательство, упрощающее сейчас процедуру получения гражданства России для всех украинцев

Данилов ответил на вопрос о полном освобождении территории Украины: в СНБО сделали важное заявление

Данилов, секретарь СНБО, пояснил о часто меняющейся ситуации в войне Украины и РФ. По его словам, говорить о конкретных сроках пока рано, однако есть информация, которую граждане страны должны знать.

В Украине придумали план, как сорвать псевдореферендумы РФ на захваченных территориях

Президент Украинского государства Владимир Зеленский, как известно, всеми силами пытается защитить целостность и суверенитет страны. Потому в Офисе Президента предоставили соответствующее указание в Генштаб, а также в ГУР и даже Правительство.

США могут передать Украине серьезное вооружение, которое бьет на расстояние 300 км: подробности

Стало известно, что представители Украинского государства сделали серьезный запрос Штатам. Речь идет о том, чтобы Америка предоставила ракеты HIMARS, которые могут ударить по врагу с очень далекого расстояние – вплоть до 300 километров.

Польша мощно помогла Украине: Резников сообщил, насколько существенным был вклад Варшавы

Министр обороны Украинского государства Алексей Резников рассказал, насколько поляки сумели помочь ВСУ. По его словам, фактически помощь Польши сыграла немалую роль в войне, а больше Украине помогли только Соединенные Штаты.