Польша мощно помогла Украине: Резников сообщил, насколько существенным был вклад Варшавы

Министр обороны Украинского государства Алексей Резников рассказал, насколько поляки сумели помочь ВСУ. По его словам, фактически помощь Польши сыграла немалую роль в войне, а больше Украине помогли только Соединенные Штаты.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Польша занимает 2 место в мире по объему помощи Украине. На первом месте Америка. Попросту оцените это. Народ Польши, действительно, считает себя настоящим дружественным соседом, намеревающимся нам помогать», – процитировал источник заявление Резникова.

Что примечательно, высказал глава Минобороны вышеупомянутые слова во время встречи со своим коллегой из Польши по имени Мариуш Блащак. На этом фоне пока неизвестно, собираются ли поляки еще предоставлять помощь Украинскому государству в военной сфере.

Тем не менее, в данный момент на территории Польши находится немало беженцев с Украины, которым оказывают соответствующую помощь.

Напомним, РФ скоро может нанести удары по Польше: источник из ОП предупредил, о чем сказали в «МИ-6».