ЕС не будет признавать паспорта, которые Путин раздает украинцам, – Боррель

Новое российское законодательство, упрощающее сейчас процедуру получения гражданства России для всех украинцев

Время чтения: 28 Секунд

В Европейском Союзе резко осуждают решение главы Кремля Владимира Путина упростить выдачу паспортов РФ всем гражданам Украины, и не будут признавать эти документы. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает УРА-Информ.

“Новое российское законодательство, упрощающее сейчас процедуру получения гражданства России для всех украинцев, является еще одним грубым нарушением суверенитета Украины, связанным с незаконной войной России”, – сообщил он.

Ранее сообщалось, что по заявлению спикера командования Воздушных сил ВСУ, полковника, Юрия Игната, сбивать самолеты российской армии в воздушном пространстве Беларуси Украине не позволяют мощности средств ПВО.