Политика

Данилов ответил на вопрос о полном освобождении территории Украины: в СНБО сделали важное заявление

Данилов, секретарь СНБО, пояснил о часто меняющейся ситуации в войне Украины и РФ. По его словам, говорить о конкретных сроках пока рано, однако есть информация, которую граждане страны должны знать.

Время чтения: 36 Секунд

Об этом сообщил Данилов в интервью «НВ», передает «УРА-Информ».

Руководство Украины не установило никаких сроков освобождения всех временно оккупированных территорий, потому как все боевые действия являются постоянно меняющейся ситуацией.

Как утверждает сам глава СНБО, власти Украины не сомневаются, что итоговая победа будет за нами. Тем не менее, установление каких-либо дедлайнов оккупации захваченных орками территорий недопустимо.

“Мы же не можем все так просчитать и ответить, что освобождение территории будет именно завтра”,— пояснил чиновник.

В это же время Данилов рассказал, что все территории, некогда захваченные русскими войсками, вернутся на территории Украины.

“Это вопрос времени”,— подчеркнул он в конце, явно намекая на то, что Украина сумеет победить в этой несправедливой войне.

Напомним, у россиян заканчиваются боеприпасы: они усилили диверсионную и разведывательную деятельность.

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

В Канаде приняли “очень тяжелое” решение по Украине

Канада и дальше будет поддерживать Украину

ЕС не будет признавать паспорта, которые Путин раздает украинцам, – Боррель

Новое российское законодательство, упрощающее сейчас процедуру получения гражданства России для всех украинцев

Северная Корея признала независимость «Л/ДНР»: источник сообщил, какое решение принял Ким

Корейская Народно-Демократическая Республика решила в очередной раз отличиться на международной арене. Очевидно, по распоряжению главы страны Ким Чен Ына, посол КНДР Син Хон Чхоль соответствующим жестом признал существование так называемых «ДНР» и «ЛНР».

В Украине придумали план, как сорвать псевдореферендумы РФ на захваченных территориях

Президент Украинского государства Владимир Зеленский, как известно, всеми силами пытается защитить целостность и суверенитет страны. Потому в Офисе Президента предоставили соответствующее указание в Генштаб, а также в ГУР и даже Правительство.

США могут передать Украине серьезное вооружение, которое бьет на расстояние 300 км: подробности

Стало известно, что представители Украинского государства сделали серьезный запрос Штатам. Речь идет о том, чтобы Америка предоставила ракеты HIMARS, которые могут ударить по врагу с очень далекого расстояние – вплоть до 300 километров.

Польша мощно помогла Украине: Резников сообщил, насколько существенным был вклад Варшавы

Министр обороны Украинского государства Алексей Резников рассказал, насколько поляки сумели помочь ВСУ. По его словам, фактически помощь Польши сыграла немалую роль в войне, а больше Украине помогли только Соединенные Штаты.