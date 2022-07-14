Данилов ответил на вопрос о полном освобождении территории Украины: в СНБО сделали важное заявление

Данилов, секретарь СНБО, пояснил о часто меняющейся ситуации в войне Украины и РФ. По его словам, говорить о конкретных сроках пока рано, однако есть информация, которую граждане страны должны знать.

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Об этом сообщил Данилов в интервью «НВ», передает «УРА-Информ».

Руководство Украины не установило никаких сроков освобождения всех временно оккупированных территорий, потому как все боевые действия являются постоянно меняющейся ситуацией.

Как утверждает сам глава СНБО, власти Украины не сомневаются, что итоговая победа будет за нами. Тем не менее, установление каких-либо дедлайнов оккупации захваченных орками территорий недопустимо.

“Мы же не можем все так просчитать и ответить, что освобождение территории будет именно завтра”,— пояснил чиновник.

В это же время Данилов рассказал, что все территории, некогда захваченные русскими войсками, вернутся на территории Украины.

“Это вопрос времени”,— подчеркнул он в конце, явно намекая на то, что Украина сумеет победить в этой несправедливой войне.

Напомним, у россиян заканчиваются боеприпасы: они усилили диверсионную и разведывательную деятельность.