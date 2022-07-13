В ВОЗ сделали важное заявление по поводу пандемии ковида

Тедрос Адханом Гебрейесус выступил с важным заявлением

Время чтения: 46 Секунд

Пандемия Covid-19 далека от завершения, предупредил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он подчеркнул, что пандемия остается «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» и что по-прежнему действует самый высокий уровень опасности.

«Пандемия Covid-19 еще не закончилась и далека от завершения», — заявил Тедрос на пресс-конференции в Женеве и призвал правительства вновь ввести некоторые ограничения, связанные с пандемией, пишет УРА-Информ.

«Поскольку количество госпитализаций и коронавирусных инфекций увеличивается, правительства должны внедрять проверенные меры, такие как ношение масок для лица, улучшение вентиляции, а также протоколы тестирования и лечения», — сказал глава ВОЗ.

В свою очередь глава кризисного управления ВОЗ Майкл Райан подчеркнул, что число случаев Covid-19 во всем мире увеличилось на 30 процентов в течение последних двух недель, и это увеличение в основном связано с подопциями Omikron BA.4 и BA.5.

Ранее мы сообщали, что в СНБО озвучили задачу, которую Зеленский поставил перед ВСУ.