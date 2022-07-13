США передали огромные суммы для Украины: Шмыгаль сообщил, сколько было вложено

Премьер-министр Украинского государства Денис Шмыгаль сообщил о том, что Соединенные Штаты не забывают о нашей стране. По его словам, уже на сегодняшний день Америка передала Украине 1, 7 миллиарда гарантированной помощи.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Украина сумела получить 1, 7 миллиарда долларов США от Америки. Это уже второй грант Штатов за последние 2 недели. Общая сумма помощи уже составила 3 миллиарда долларов», – процитировали Шмыгаля.

Известно, что большая часть вышеупомянутых средств идет в оборонные ведомства страны, поскольку именно они сдерживают врага от дальнейшего продвижения в Украину. Однако определенная часть идет так же и на нужды обычных людей: медицина, продуктовые наборы, образовательные курсы и т.д.

К сожалению, пока неясно, сколько Соединенные Штаты еще передадут средств на поддержку Украины. Впрочем, политики уверяют, что Вашингтон намерен соответствующим образом поддерживать Киев до победного конца.

Напомним, названо имя возможного будущего премьера Великобритании: журналист, сказал, кого может выбрать народ.