РФ скоро может нанести удары по Польше: источник из ОП предупредил, о чем сказали в «МИ-6»

Известная западная разведка MI-6 сообщила о том, что действия Российской Федерации могут выйти за пределы Украинского государства. Речь идет о том, что Кремль может при особых обстоятельствах отдать приказы о бомбардировке польских военных аэродромов.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили новые данные разведки Офису Президента, а также Генштабу. В них говорится о том, что РФ всерьез планирует наносить удары по военным аэродромам в Польском государстве. Но это случится только в том случае, если Украина будет наносить аналогичные удары по военным объектам в Российской Федерации, а также по Крымскому мосту», – сказано в сообщении.

Инсайдер ОП добавил, что властей Украины еще раз предупредили касательно использования РСЗО Запада для ударов по территории Российской Федерации.

Напомним, в сторону Херсонщины отправилась колонна техники оккупантов РФ: очевидцы сняли видео.