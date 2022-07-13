Политика

“Путин, который прекратит войну, это мертвый Путин”: в РФ просто не могут прекратить войну

Для того чтобы создать в РФ уголовную ответственность за отказ идти умирать в Украину, нужны какие-то другие режимы

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Глава Кремля Владимир Путин не может прекратить войну развязанную в Украине. Об этом в интервью 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, передает УРА-Информ.

“Сейчас у Путина большая неприятность – то, что многие военнослужащие отказываются уходить на фронт. Так, 500 человек в Краснодарском крае отказались, 200 человек – в Бурятии и т.д. И это проблема”, – отметил Яковенко.

Для того чтобы создать на россии уголовную ответственность за отказ идти умирать в независимую Украину, как отметил оппозиционер из РФ, нужны какие-то другие режимы.

“Возможно, это будет режим военного положения или даже объявление войны. Совершенно исключить эту версию невозможно. Когда речь пойдет о тысячах, то на этом война закончится. Но в принципе у путина здесь есть ресурсы – “заградотряд”, состоящий из кадыровцев”, – добавил Яковенко.

Сам Путин войну не прекратит ни в коем случае.

“Путин, который прекратит войну, это мертвый путин. Он сам себя загнал в такую ситуацию”, – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженные силы Украины после удара по складам оккупационных войск в Новой Каховке уничтожили еще один склад с российскими боеприпасами под Херсоном. 

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