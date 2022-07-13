На оккупированных территориях Украины цены сильно поднялись: СМИ показали, как Кремль издевается над людьми

Партия «СВОИ» выяснила, как оккупанты окончательно добивают людей в экономическом формате. Неравнодушные люди смогли сфотографировать цены на предметы первой необходимости. Общественность была поражена цифрами.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «СВОИ Кривой Рог», передает «УРА-Информ».

«Ценники такие, как будто бы оказался в страшном сне. Именно так и вынуждены жить украинцы в оккупированном Токмаке, который находится в Запорожской области. Посмотрите – дезодорант за 320 гривен. Моющие средства для посуды – около 120 гривен. Средства для стирки – и вовсе 666 гривен», – сообщили представители партии, выложив соответствующие скриншоты.

Далее «СВОИ» поблагодарили жителей Токмака за предоставленную информацию, а также уверили, что все украинцы вместе со своими соотечественниками, находящимися в оккупации.

На этом фоне еще стоит упомянуть о том, какие зверства происходят на оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Часто поступают сообщения о том, что русские оккупанты пытают, насилуют, грабят обычных местных жителей, которые никак не связаны с ВСУ или властными органами.

Напомним, очередная клоунада Пескова: в Кремле объяснили, против кого воюют в Украине.