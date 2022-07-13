Политика

Израиль начал тоже помогать Украине: Береза сообщил, какое заявление сделали в Минобороны

Бывший народный депутат Украинского государства и сегодняшний политический обозреватель Борислав Береза прокомментировал недавние слова главы Минобороны Израиля по имени Бени Ганц.

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Об этой информации сообщил Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Министр обороны Израиля утвердил тот факт, что Украине передадут еще одну партию обмундированием. Там даже будут системы для химической защиты. Так же на нужды ВСУ будут переданы 1500 защитных шлемов наряду с таким же количеством бронежилетов. Кроме того, будут там и сотни специальных защитных скафандров для работ по разминированию, 1000 противогазов, а также системы радиологической и химзащиты», – сообщил Береза.

В конце он добавил, что все вышеописанное крайне необходимо для безопасности представителей Вооруженных сил Украины. На этом фоне, к сожалению, пока неясно, когда именно передадут вещи Киеву.

Как сообщалось ранее, из Украины скоро не будут выпускать некоторых женщин: Андрусив предупредил, что произойдет.

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