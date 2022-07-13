Политика

Европейское космическое агентство прекращает сотрудничество с Роскосмосом

Йозеф Ашбахер официально заявил о позиции.

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Правление Европейского космического агентства (ЕКА) во вторник приняло решение о прекращении сотрудничества с российским космическим агентством «Роскосмос» в рамках миссии «ЭкзоМарс-2022» по исследованию Марса, сообщил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

«Правление уполномочило меня прекратить сотрудничество с Роскосмосом, которое до сих пор было приостановлено по миссиям ExoMars Rover и Surface Platform», — сказал Ашбахер, добавив, что 20 июля он раскроет подробности сотрудничества с другими партнерами в космической сфере, пишет УРА-Информ.

Совместная миссия Роскосмоса и ЕКА ExoMars заключалась в исследовании Марса. В 2016 году на Красную планету были запущены орбитальный научный аппарат «Марс» и демонстрационный посадочный модуль «Скиапарелли».

На этот год запланирована еще одна десантная миссия марсохода ExoMars на поверхность Красного Марса. Однако в марте ЕКА отказалось сотрудничать с Роскосмосом в разработке миссии из-за российского вторжения в Украину.

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