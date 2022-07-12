Ждите, все близко – Арестович о приказе Зеленского освободить Юга Украины

Советник главы ОП рассказал о приказе главы государства.

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Одной из самых обсуждаемых тем в последнее время является указ президента Украины Владимира Зеленского о том, что нужно освобождать Юг Украины. Об этой теме высказался также советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live отвечая на вопрос о сроках деоккупации, Арестович отметил, что на этих территориях не должны состояться “референдумы” о вхождении в состав РФ. Напомним, что окупанты планируют так называемый “референдум” на 11 сентября, пишет УРА-Информ.

“Гораздо проще сорвать референдум, чем потом иметь дело с последствиями пусть и фейкового, но референдума. Ждите, всё близко”, – сказал он.

По словам Арестовича, российский военнослужащий, выезжающий сейчас в Херсон – “это можно сразу прощаться навсегда”.

Ранее Арестович заявлял, что в Кремле обсуждается вопрос ядерного удара по Украине.