Рышард Чарнецки прокомментировал передачу турбины для газопровода «Северный поток-1».

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Передача турбины для газопровода «Северный поток-1» из Канады в Германию — шокирующее событие. Германия подтверждает наихудшие стереотипы о том, что это страна, которая всегда отдавала приоритет отношениям с Россией и продолжает делать это, считает глава делегации Европарламента по отношениям с Россией, депутат Европарламента Рышард Чарнецки (PiS).

«Передача турбины газопровода «Северный поток-1» из Канады в Германию может быть экономически оправданной, но абсолютно разрушительной с политической и имиджевой точки зрения для Берлина», — сказал он, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

Он добавил, что удивительно, что правительство Канады, где проживает большая и влиятельная украинская община, решилось на этот шаг. «Подобные решения могут перетянуть голоса украинских канадцев в сторону оппозиции. Он считает, что это большая ошибка премьер-министра Джастина Трюдо. Это показывает, что пока что, когда речь идет о крупных странах, Украина может рассчитывать на три: США, Польшу и Великобританию”, – отметил он.

По мнению Чарнецкого, немцы и французы рассчитывают на скорейшее заключение мира между Россией и Украиной и «постепенное возвращение к нормальной жизни».

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