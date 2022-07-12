Стало известно, для чего Зеленский анонсировал наступление на Юг Украины: инсайдер ОП раскрыл причину

Источник из Офиса Президента сообщил о том, что Владимир Зеленский далеко неслучайно решил приказать ВСУ наступать на южные регионы страны. По словам инсайдера, руководство Украины намерено сорвать незаконный референдум в регионах, дабы те не стали частью РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП сказал, что информацию о наступлении на Юг озвучили как Министр обороны, так и все ключевые спикеры на Банковой. Даже говорили о том, что будет целое миллионное наступление на южные регионы. Нужно же это для того, чтобы сорвать референдум. Кроме того, Западу хотят продемонстрировать, что Украина готова не только защищать свои земли, но и возвращать их», – сообщил источник.

Однако, он предупредил, что на данном этапе у ВСУ отсутствует пятикратное преобладание в живой силе, не говоря уже о технике в данном направлении. То есть, пока неясно, с помощью чего наши силы сумеют отбить Херсонскую, а также Запорожскую области.

Напомним, Зеленский издал указ об освобождении Юга Украины: Резников сказал, какой прорыв готовится.