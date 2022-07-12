Политика

Россию бойкотировали на форуме ООН: она пыталась оклеветать Украину

Москва снова действует в своем стиле.

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В годовщину Волынской трагедии Россия обрушилась на Украину на форуме ООН, цинично воспользовавшись в том числе памятью жертв. Вместе с более чем 40 другими странами мы бойкотировали эту встречу, сообщил посол Польши в ООН Кшиштоф Щерски.

«В годовщину Волынской трагедии Россия на форуме ООН обрушилась на Украину, в том числе цинично используя память о жертвах. Вместе с более чем 40 другими странами мы бойкотировали эту встречу, опубликовав совместное заявление», — написал Кшиштоф Щерский на Твиттер, пишет Первая Лента.

Запись сопровождалась заявлением, в котором государства осудили «Россию за неоднократное злоупотребление своим местом в Совете Безопасности ООН для распространения дезинформации». «Мы отвергаем неустанные попытки России исказить историю в своих политических целях и продвигать крайне вредные ложные нарративы и дезинформацию о соседних странах, в том числе путем необоснованного навешивания на других ярлыков + неофашистов + и + неонацистов +. Неонацизм и антисемитизм заслуживают конструктивного обсуждения”, – говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что россияне убили целую группу жителей ОРДО.

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