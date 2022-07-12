Преемник Бориса Джонсона станет известен раньше, чем было объявлено: что произошло

В Великобритании хотят быстрее найти замену главе правительства.

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Новый лидер правящей Консервативной партии Великобритании, который также вступит в должность премьер-министра страны, будет объявлен 5 сентября, сообщило руководство партии в понедельник. Это означает, что Борис Джонсон останется премьер-министром до этой даты.

Комитет 1922 года, в который входят депутаты-консерваторы, не занимающие государственные должности, объявил в понедельник вечером более строгие правила избрания нового лидера, чем в предыдущих подобных ситуациях. По их словам, кандидаты на смену Борису Джонсону должны заручиться поддержкой как минимум 20 других депутатов от своей партии, чтобы участвовать в первом туре голосования, а не восьми, как это было раньше, пишет УРА-Информ.

Из 11 кандидатов, которые до сих пор заявляли о своем намерении баллотироваться на пост лидера консерваторов, бывший министр финансов Риши Сунак, заместитель министра международной торговли Пенни Мордаунт и глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат пока перешагнули порог. Но около половины депутатов-консерваторов пока не поддержали ни одного из кандидатов, поэтому список тех, кто примет участие в первом туре выборов, вероятно, будет длиннее.

Первый тур голосования пройдет в среду во второй половине дня, а для перехода ко второму, запланированному на четверг, кандидаты должны заручиться поддержкой не менее 30 депутатов, что также поднимает планку по сравнению с предыдущими выборами.

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