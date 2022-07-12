Названо имя возможного будущего премьера Великобритании: журналист, сказал, кого может выбрать народ

Журналист и экономист Роман Комыза считает, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс будет баллотироваться на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Он уверяет, что этот человек сменит нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Об этой информации сообщил Комыза в своей статье изданию «Фокус», передает «УРА-Информ».

«Я бегаю, потому что могу вести за собой, добиваться результатов и принимать трудные решения. У меня есть четкое представление о том, куда нам нужно идти, а также опыт и решимость, чтобы туда добраться. Я буду баллотироваться как консерватор и править как консерватор. Я буду действовать быстро и эффективно в качестве премьер-министра, чтобы гарантировать, что Владимир Путин потерпит поражение в Украине, а экономика заработает”, – сказала Трасс.

По мнению эксперта, кандидатура Лиз Трасс не только в целом хороша для украинских интересов в отношениях с Великобританией, но даже может оказаться куда более радикальной, чем Борис Джонсон в отношении России. Он также попросил всех прочитать ее речь на пасхальном банкете в резиденции мэра лондонского Сити в апреле 2022 года. Вот несколько интересных цитат оттуда:

«Война в Украине — это наша война. Это война всех, потому что победа Украины — дело стратегическое для всех нас. Быть уверенным.”

«Советский Союз регулярно использовал свое право вето в ООН, но, несмотря на все причиняемое им зло, он вел себя рационально на мировой арене, в том числе и в отношении Договора по противоракетной обороне. Столкнувшись с сопротивлением, они снизили эскалацию, как это было 60 лет назад во время Карибского кризиса на Кубе. И они позаботились о своей всемирной репутации. Но ни один из этих факторов не относится к Путину. Мы имеем дело с отчаянным мошенником, которому наплевать на международные стандарты».

Напомним, Путин подписал указ о раздаче украинцам паспортов РФ: Кива сообщил тревожную новость.