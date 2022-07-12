Политика

Минимум 20% чиновников в РФ ненавидят Путина: легион «Свобода России» обратился к соотечественникам

Как известно, далеко не все русские являются апологетами диктатуры главы Кремля Владимира Путина. Так, уже существующая организация «Легион Свобода России» выяснила, что в Российской Федерации немалое количество власть имущих людей терпеть не могут путинизм, и все, что с ним связано.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал Легиона, передает «УРА-Информ».

«Минимум 20% чиновников и даже силовиков в разных областях России терпеть не могут Путина с его прихвостнями. Эти люди прекрасно осознают, что довольно скоро режим Путина будет разрушен. Над ними будет дамоклов меч правосудия народа только за то, что они были причастны к человеконенавистническому режиму», – сказано в сообщении.

После этого Легион призвал всех власть имущих людей и даже силовиков к самоорганизации и присоединению к Всенародному движению Легиона «Свобода России». Эксперты данной организации подчеркнули, что в данный момент чиновники и силовики могут фиксировать все преступления Путина и его людей.

В конце же освободительные войска РФ добавили, что каждый, кто согласен на сотрудничество, должен связаться с ними через одну из электронных почт:

Центр и северо-запад – legion.zapad@protonmail.com

Юг и Северо-Кавказ – legion.jug@protonmail.com

Приволжье и Урал – legion.centr@protonmail.com

Сибирь и Дальний Восток – legion.vostok@protonmail.com

Напомним, Зеленский рассказал, наступила ли в действительно оперативная пауза у россиян.

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