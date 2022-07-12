Иран поможет РФ в войне с Украиной: стало известно как

Похоже, что Россия сама не справляется с Украиной и ищет помощь.

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У США есть информация, которая показывает, что Иран поддержит Россию в ее боевых действиях в Украине, предоставив ей значительное количество беспилотников, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, речь идет и о вооруженных беспилотниках.

– Наша разведка указывает, что иранское правительство готовится поставить в Россию до нескольких сотен беспилотников, включая беспилотные боевые самолеты, в очень короткие сроки, – заявил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, во время пресс-брифинга в Вашингтоне, пишет УРА-Информ.

Как он подчеркнул, информация «также указывает на то, что Иран готовится к обучению российских солдат использованию этих беспилотников, и первые занятия должны были начаться в начале июля».

Агентство AFP отмечает, что иранские беспилотники уже использовались йеменскими повстанцами-хуситами в атаках на цели в Саудовской Аравии. Французское агентство также подчеркивает, что беспилотники играют важную роль во время российского вторжения в Украину, включая разведывательные операции, а также ракетные атаки и бомбардировки.

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