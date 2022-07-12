Политика

Это еще не все – полковник Украины предупредил, что ждет оккупантов РФ помимо уже сегодняшних смертей

Блогер и по совместительству полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» предупредил, что уничтожение командиров оккупантов РФ – это далеко не все действия, с которыми еще столкнутся солдаты Кремля. По его словам, своеобразный «флешмоб» будет продолжаться.

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Об этой информации сообщил Штефан в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Один за другим подтверждается уничтожение разных командиров рашистов. Уровни разные: от командира полков до командующих бригадами и даже выше. Разные подразделения – разные командные пункты. Флешмоб продолжается. Это еще не все», – написал полковник.

Далее он поблагодарил каждого, кто хоть что-то делает ради общей победы украинцев. На этом фоне пока неясно, что ждет остальных представителей оккупационных сил РФ. Очевидно, воины ВСУ настроены весьма серьезно, поскольку они не только защищают своих родных и близких, но также и мстят за каждого убитого в нашей стране.

Напомним, в Киевской области активизировались диверсанты: Тука предупредил население об опасности.

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